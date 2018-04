Polski mistrz karate brutalnie pobił Ekwadorczyka przed klubem. Został skazany

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia skazał Dominika P., polskiego mistrza karate, na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Nakazał również zapłatę 30 tys. zł nawiązki i przeproszenie poszkodowanego mężczyzny.

To kara za pobicie 32-letniego Ekwadorczyka przed jednym z latynoskich klubów w stolicy, na skutek którego mężczyzna stracił wzrok w jednym oku. Jak informuje wyborcza.pl, adwokat Dominika P. w toku procesu złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze przez oskarżonego, któremu nie sprzeciwili się prokurator i pobity mężczyzna.

Do dramatycznego zdarzenia doszło przed Latino Barem na Krakowskim Przedmieściu pod koniec sierpnia ubiegłego roku. Latynos bawił się tam ze znajomymi. W pewnym momencie drogę zagrodziło mu kilku mężczyzn, mieli do niego krzyczeć "czarna świnio". Jeden z nich uderzył 32-latka pięścią w twarz. Ekwadorczyk zalał się krwią i stracił przytomność. Napastnicy zostawili nieprzytomnego Latynosa na chodniku. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Wyniki śledztwa wykazały, że napastnikiem był były mistrz Europy juniorów w karate, wychowanek klubu UKS Grodzisk Wielkopolski. Dominik P. cztery razy brał udział w mistrzostwach Europy karate kyokushin. Do tego szkolił dzieci na warszawskiej Pradze.