Pomnik Lecha Kaczyńskiego. Budowa rusza lada dzień

10 listopada ma zostać odsłonięty pomnik Lecha Kaczyńskiego. Monument stanie w pobliżu placu Piłsudskiego w Warszawie. U wojewody jest już wniosek o pozwolenie na budowę, która ruszy za klika dni.

- Będzie to taka trochę sugestia, że pan prezydent, idąc po tym czerwonym dywanie, wchodzi na schody, które z jednej strony odczytywane są jako schody do samolotu, z drugiej strony jako schody do niebado nieba - wyjaśniał zamysł Marek Suski.