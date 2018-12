Pomnik Lecha Wałęsy w Warszawie. Jest miejsce, lada chwila ma ruszyć zbiórka na budowę

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Lecha Wałęsy chce wybudowania w Warszawie monumentu legendarnego przywódcy "Solidarności". Pomnik miałby stanąć kilkadziesiąt metrów od pomnika śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Inicjatorzy akcji w rozmowie z WP podkreślają: Wałęsie taka forma upamiętnienia się po prostu należy.

Motyka dodaje, iż komitet chce, żeby pomnik Lecha Wałęsy został usytuowany w jednym szeregu z pomnikiem śp. Lecha Kaczyńskiego, tylko po drugiej stronie. - To jest eksponowane miejsce. Lech Wałęsa na to zasłużył - tłumaczy nasz rozmówca.

- Pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego został postawiony przez władzę, nie przez obywateli. Trochę w ukryciu, pod osłoną nocy. Wywołało to wzburzenie, a nie o to powinno chodzić. Słowo "Rodacy" na projekcie pomnika Lecha Wałęsy zostało wybrane nieprzypadkowo, bo naprawdę chcielibyśmy, żeby to wyszło od ludzi, nie od polityków. Żeby to był pomnik ponad podziałami politycznymi. Lech Wałęsa nie działał dla siebie, działał dla Polaków, pokazał, że potrafimy wszyscy osiągać wspólne cele. A dziś Lech Wałęsa jest niestety szargany - przekonuje członek komitetu na rzecz budowy pomnika.