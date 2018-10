Pomnik Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej znika. Protest MSZ Rosji

Maria Zacharowa, rzeczniczka MSZ Rosji, stwierdziła, że demontaż pomnika poświęconego pamięci żołnierzy Armii Czerwonej to "przepisywanie historii na nowo". Monument znika z Parku Skaryszewskiego w Warszawie pod uderzeniami młota pneumatycznego.

- Demontaż pomników to nie po prostu zmiana wyglądu miast, miejscowości, to klasyczne przepisywanie historii na nowo, zmienianie jej post factum - oświadczyła Zacharowa na cotygodniowym briefingu dla prasy. Rzeczniczka przekonywała, że pomnik upamiętniał nie wydarzenia czy działaczy politycznych, ale zwykłych ludzi.

Ciężki sprzęt wjechał do warszawskiego parku Skaryszewskiego w środę po południu. Monument znika pod uderzeniami młota pneumatycznego - w czwartek ma już nie być po nim śladu.

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", koszt rozbiórki nie przekroczy 40 tys. zł. - Rozbiórka wynika z ustawy dekomunizacyjnej, ale też z prowadzonej w tej chwili przez nas rewitalizacji parku Skaryszewskiego. Dostaliśmy na to zgodę IPN i wojewódzkiego konserwatora zabytków - mówi dziennikowi Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Zdemontowana konstrukcja ma zostać przekazana do Instytutu Pamięci Narodowej. Ten z kolei przewiezie ją do Podborska w województwie zachodniopomorskim. Powstaje tam skansen pod nazwą Muzeum Zimnej Wojny. To dawna baza Armii Radzieckiej, w której Instytut tworzy wystawę propagandowych PRL-owskich pomników z różnej części Polski. Podobne muzeum istnieje od ponad ćwierć wieku na obrzeżach Budapesztu i jest popularną atrakcją turystyczną.