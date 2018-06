Ponad 3 mln zł za kalectwo dziecka. Sąd Najwyższy wydał precedensowy wyrok

Z 10-latką nie ma kontaktu, jest w stanie skrajnego kalectwa. Jej stan to wynik błędu lekarskiego. Sąd Najwyższy uznał, że dziecku i jego rodzicom należy się łącznie ponad 3 mln zł zadośćuczynienia.

– Za wysokim zadośćuczynieniem dla dziecka przemawia nie tylko jego stan, ale i to, że trwał będzie przez całe jego życie, trudno powiedzieć jak długie. Może przeżyć rodziców i musi mieć jakieś zabezpieczenie, a zadośćuczynienie wypłacane jest jednorazowo – podkreśliła sędzia Sądu Najwyższego Katarzyna Tyczka-Rote.

Matka dziewczynki dostanie 300 tys. zł, jej ojciec - 200 tys. zł. Zadośćuczynienie dla dziecka to 1,2 mln. Szpital do tej pory wypłacił 1,2 mln zł. Z jego polisy OC na ten cel przeznaczono jedynie 250 tys. zł. - Dla szpitala są to rujnujące koszty - powiedział w rozmowie z portalem rp.pl dyrektor wołomińskiego szpitala Andrzej Gruza.