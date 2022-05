Popularne soundbary na rynku

Soundbary coraz częściej pojawiają się w domach. Ten zintegrowany, kompaktowy system głośników to przede wszystkim doskonałe parametry dźwięku zamknięta w minimalistycznej formie. W efekcie jest to listwa wbudowanymi głośnikami oraz wzmacniaczami, która świetnie prezentuje się pod telewizorem czy przy sprzęcie grającym. W wielu wariantach może mieć zewnętrzny bądź wbudowany subwoofer. Najczęściej klienci decydują się podłączyć soundbar do odtwarzania muzyki oraz do uzupełnienia kina domowego. Poza tym, że można uzyskać przestrzenny dźwięk, to całość świetnie się prezentuje w nowoczesnych aranżacjach. Sprawdza się oczywiście łączność bezprzewodowa.