Pościg w Śródmieściu. Policjanci zatrzymali kierowcę nissana - w aucie podróżowały dzieci

- Przed godziną 11 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego mierzyli prędkość aut na moście Poniatowskiego. Jeden z kierowców nie zatrzymał się do kontroli, więc funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg - przekazał w rozmowie z portalem tvnwarszawa.pl Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji .

Trwał on dosłownie kilka chwil, bo skończył się przy skrzyżowaniu ulic: Nowogrodzkiej, Mysiej i Brackiej. - Okazało się, że kierowca nie zatrzymał się do kontroli, bo nie posiadał uprawnień do prowadzenia samochodu - dodaje przedstawiciel KSP. Dodatkowo kierowca nie jechał sam - na tylnym siedzeniu znajdowało się dwoje jego dzieci.