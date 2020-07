Posłanka PiS zapytała o niemiecką firmę w Warszawie. Budka mówi o Lechu Kaczyńskim

Podczas drugiego dnia 14. posiedzenia Sejmu, podczas zapytań poselskich, głos zabrała poseł Szymańska z Prawa i Sprawiedliwości. Mówiła między innymi o wypadkach komunikacji miejskiej w Warszawie i pytała prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o to, w jaki sposób niemiecka firma Arriva rozpoczęła współpracę z samorządem stolicy. To autobusy tej firmy uczestniczyły w dwóch ostatnich wypadkach w Warszawie.

Odpowiedział jej przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka , który zwrócił uwagę na to, że to Lech Kaczyński nawiązał współpracę z firmą Arriva. - Rozmawianie o autobusach pokazuje stan waszego umysłu. Nie umiecie powiedzieć przepraszam - stwierdził Budka.

Warto zaznaczyć, że na wprowadzanie konkurencji w komunikacji miejskiej (w formie przetargów na obsługę linii) zdecydowało się wiele miast. Umożliwiają to przepisy, które miały przełamać monopol komunalnych przewoźników (pozostałość po PRL), a jednocześnie podnieść jakość i obniżyć wydatki miast na komunikację publiczną.

- Wy jeszcze nie jesteście na etapie wsadzania do więzień, jak w tzw. demokracjach wschodnich kandydatów, żeby nie mogli startować, ale aparat państwowy zaangażowaliście do tego, żeby zdyskredytować kandydatów. Kiedy my mówimy o tych wszystkich nieprawidłowościach, raz jeszcze chcemy podkreślić: wybory nie były równe i nie były powszechne - mówił wcześniej Borys Budka.