"Potężne media będą mnie niszczyły dzień i noc". Patryk Jaki odlatuje

- Od pierwszego dnia, kiedy jestem kandydatem na prezydenta Warszawy, różne media, różne ośrodki medialne zamieniły się w sztab Rafała Trzaskowskiego - stwierdził Patryk Jaki. Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy w niedzielę wieczorem narzekał na stronniczość mediów w TVP Info.

- Zdarzyło mi się popełnić jakąś literówkę. To była słynna sprawa. Tydzień czasu na głównych portalach, w TVN-ie, pokazują, ha ha ha. Trzaskowski trzy razy popełnił błąd ortograficzny. Czy państwo widzieliście to gdzieś na portalach? - pytał Jaki w TVP Info. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości "cały system medialny III RP jest sztabem wyborczym Rafała Trzaskowskiego". - Bo wiedzą, że jak wejdę do ratusza, to skończą się te stare układy, wyprowadzanie pieniędzy do mafii reprywatyzacyjnej. Zacznie się normalne zarządzanie miastem - stwierdził.