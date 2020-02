Potrącił kobietę z dziećmi na przejściu dla pieszych w Żyrardowie. Policja szuka świadków

Jest śledztwo w sprawie wypadku, do którego doszło w niedzielę w centrum Żyrardowa. Kierowca potrącił na przejściu dla pieszych 35-letnią kobietę z dwójką dzieci. Stan chłopca i dziewczynki jest ciężki. Policja prosi o kontakt świadków tragicznego zdarzenia.



Żyrardów. Ranna matka i dwoje dzieci

Przypomnijmy: do wypadku doszło w niedzielę na przejściu dla pieszych przy ul. 1 Maja w Żyrardowie. Jak ustalili śledczy, 74-letni kierowca był trzeźwy. Miał nie zauważyć pieszych na pasach. Pierwsi na miejscu wypadku pojawili się strażacy, bo przejście znajduje się obok remizy państwowej Straży Pożarnej.

Trzy osoby zostały ranne. To 35-letnia matka i jej dzieci - 3-letni chłopiec oraz 10-letnia dziewczynka. Najmłodsze dziecko było na miejscu reanimowane. Potem dzieci zostały przetransportowane do szpitala w Warszawie śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Matka została zabrana karetką do lecznicy w Żyrardowie.