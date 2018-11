Potrącił strażaka zabezpieczającego wypadek. Policja puściła go wolno

Zderzenie dwóch samochodów osobowych stało się tłem kuriozalnego incydentu z udziałem służb mundurowych. Zabezpieczający miejsce wypadku funkcjonariusz OSP w Ożarowie Mazowieckim na własnej skórze przekonał się, jak bezwzględni mogą być kierowcy. I policjanci.

W piątek ok. godz. 16:20, na trasie A2 w kierunku Pruszkowa (jadąc od węzła Warszawa-Zachód) doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Na miejsce zostali wezwani strażacy z położonego najbliżej Ożarowa Mazowieckiego. Początkowo akcja wyglądała standardowo. Dwóch ratowników zajęło się poszkodowanym, dwóch sprawdzeniem bezpieczeństwa przy samochodach. W tym czasie dowódca z innym strażakiem rozstawiali pachołki ostrzegawcze w odległości kilkudziesięciu metrów od wypadku. Pomagali sobie czerwonymi flarami LED.

Szybki i wściekły

Krewki kierowca postanowił jednak po chwili wsiąść do samochodu i gwałtownie odjechać. Strażacy, obawiając się ucieczki mężczyzny lub wyjęcia przez niego "niebezpiecznego przedmiotu", zabronili mu wejścia do auta, zastawiając drzwi. Wezwana policja dotarła po 30 minutach, po czym mundurowi wysłuchali sześciu świadków (wszyscy byli strażakami). Spytali też o wersję zdarzeń właściciela dacii, który oskarżył ochotników o atak.

Przyjechali, zobaczyli, spisali

Udało się nam skontaktować z poszkodowanym strażakiem. - Nie powinno to tak wyglądać. Jeździmy do tych samych akcji i powinniśmy sobie pomagać. Pomimo tego, że jestem ochotnikiem, powinienem być traktowany jako funkcjonariuszy publiczny, to zresztą wynika z ustawy. Nie zatrzymuje auta na ulicy po to, żeby próbować się z kimś szarpać. Ale panowie jak widać nie chcieli dać wiary ani nam, ani temu kierowcy - ocenia zachowanie policjantów Jarosław Rasiński z OSP Ożarów Mazowiecki.