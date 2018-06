Potrzebował defibrylatora. "Był obok, ale go nie użyli"

W sobotę obok basenu na Szczęśliwicach mężczyzna przy upale 30 stopni Celsjusza stracił przytomność. Świadek poradził ratownikowi, aby użył defibrylatora. Ten jednak tego nie zrobił. - Wiem, kiedy tego trzeba użyć - stwierdził ratownik.



Jak podaje tvnwarszawa.pl świadek Aneta Iglantowicz pobiegła do ratownika, żeby przyniósł defibrylator. - Poprosiłam o AED i powiedziałam, że przydałoby się go użyć, bo człowieka reanimują, a on odpowiedział, że on wie, kiedy tego trzeba użyć. No i człowiek zrobił się bezsilny, bo ratownik po prostu powiedział, że wie kiedy go użyć i poszedł dalej - tłumaczy Aneta Iglantowicz.