POW: W tunelu pod Ursynowem jednak pojawią się filtry? Wcześniej rząd się nie zgadzał

Patryk Jaki uspokoił mieszkańców stolicy: "Będą filtry oczyszczające w tunelu pod Ursynowem, łączącym Południową Obwodnicę Warszawy". Poprosił o to w samym Ministerstwie Infrastruktury. To odpowiedź na protest lokalnych stowarzyszeń, w którym uczestniczyła m.in. także Platforma Obywatelska.

- Przez wiele lat mieszkańcy walczyli o to, aby zbudować filtry oczyszczające powietrze w tunelu, który ma przechodzić przez Ursynów i ma prowadzić Południową Obwodnicę Warszawy. I tyle lat mieszkańcy o to walczyli dlatego, że Platforma Obywatelska popełniła błąd przygotowując przetarg do tej inwestycji bez filtrów oczyszczających powietrze - mówił podczas konferencji Patryk Jaki.