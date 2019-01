Powiśle. Poważna awaria sieci ciepłowniczej. Ogromna dziura na środku ulicy

W nocy ze środy na czwartek doszło do uszkodzenia sieci ciepłowniczej przy ulicy Kruczkowskiego na Powiślu. Od tamtej pory około 70 budynków jest bez ogrzewania. Pracujące nad usunięciem awarii służby przewidują, że ciepło wróci do mieszkań dopiero nad ranem następnego dnia.

To był mroźny poranek dla części mieszkańców Powiśla. Gdy na zewnątrz panowała minusowa temperatura, w lokalach było niewiele cieplej. To za sprawą rozszczelnienia rurociągu w przejściu podziemnym przy ul. Kruczkowskiego. Zarząd Dróg Miejskich zdecydował o zamknięciu tej trasy dla ruchu. Informacje i zdjęcia o awarii otrzymaliśmy na platformę dziejesie.wp.pl .

Jak podaje świadek zdarzenia, na miejscu pracują służby - przyjechała policja i straż pożarna, pracuje też ciężki sprzęt. Rura, którą do okolicznych domów płynęła ciepła woda, pękła między mostem Poniatowskiego, a ul. Ludną/Książęcą. Rozszczelnienie spowodowało wydostanie się cieczy na powierzchnię pod ogromnym ciśnieniem, co doprowadziło do wyrzucenie sporych mas błota na jezdnię. Obecnie trwa zasypywanie dziury uniemożliwiającej kierowcom przejazd.

- Przystępujemy do prac ziemnych, brygady zaczynają się rozstawiać. Planujemy, że ciepło do mieszkańców popłynie do godziny 1.00 w nocy. Oczywiście będziemy robili wszystko, żeby to było wcześniej – przekazała Radiu dla Ciebie Aleksandra Żurada ze spółki Veolia Warszawa.