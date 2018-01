Powróci zakaz picia alkoholu nad Wisłą? Posłowie PO interweniują

Sejm znów chciał zabronić picia alkoholu nad Wisłą. Jednak po interwencji posłów PO mieszkańcy stolicy, mogą odetchnąć z ulgą: - Samorząd będzie mógł wyznaczyć specjalne strefy, gdzie można będzie pić alkohol w plenerze - mówi WawaLove Rafał Trzaskowski.

Jak dowiedziało się WawaLove, znów miało się to zmienić za sprawą nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Posłowie ponownie chcieli zakazać spożywania alkoholu w nad Wisłą.

Jednak nie zgodzili się na to politycy PO. - Ustawa była bardzo restrykcyjna. Zgłosiliśmy poprawkę. Dzięki temu samorząd ma prawo wyznaczyć strefy, gdzie będzie można pić alkohol - tłumaczy w rozmowie z WawaLove Rafał Trzaskowski i dodaje: - Warszawiacy się do tego przyzwyczaili.

