Powrót do szkoły? XV Ursynowskie Dyktando transmitowane online

XV Ursynowskie Dyktando im. Andrzeja Ibisa-Wróblewskiego nie będzie konkursem, jak to było w poprzednich edycjach. W żadnej kategorii nie zostanie wyłoniony zwycięzca - Mistrz Ortografii - Ursynów 2020. Statuetki i nagrody pozostaną na przyszły rok.

- Niestety szalejący wirus i obostrzenia wprowadzone przez rząd nie pozwalają zaprosić państwa na ul. Dereniową do Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Możemy za to spotkać się online i w taki sposób podjąć wyzwanie. Wiem, że mamy wielu pasjonatów polskiej ortografii, nie tylko na Ursynowie. Ja oczywiście zamierzam napisać dyktando i to bezbłędnie. A na żywo zobaczymy się za rok – mówił burmistrz Ursynowa Robert Kempa.