Powstanie nowa ulica na Woli. Sam możesz zdecydować, jak będzie się nazywać

Nowa ulica powstanie w Browarach Warszawskich. Echo Investment wspólnie z Muzeum Warszawy wytypowało trzy propozycje, które zaczerpnięto z historii tego miejsca. Mieszkańcy Warszawy mogą sami zdecydować, która nazwa ulicy bardziej im pasuje.



- Wolskiej Krachli: To Wola stała się miejscem, gdzie piwo nabrało nowego charakteru - porcelanowy korek, który na dłużej zatrzymywał aromat słynnego „haberbuszka” i szklana butelka były nowościami wprowadzonymi w Browarach Warszawskich. Krachla, choć zaczerpnięta z Austrii , to właśnie od wolskich browarników rozpoczęła swoją karierę w Polsce.

Echo Investment podkreśla, że mikrodzielnica, która tworzona jest na gruncie kojarzonym z dobrym smakiem, nowatorskim podejściem oraz charyzmatycznymi ludźmi, którzy tworzyli to miejsce, ma być otwarta i przyjazna dla kolejnych pokoleń. - Nowa ulica Browarów Warszawskich łącząca ulicę Grzybowską i Krochmalną powinna mieć swój niepowtarzalny charakter. Każdego dnia będą nią przejeżdżać i spacerować mieszkańcy miasta pracujący lub mieszkający w tej części Woli, jak też i goście chcący skorzystać z kawiarni, restauracji czy sklepików. Zależy nam, aby to właśnie warszawiacy mieli wpływ na to miejsce, dlatego zapraszamy wszystkich do głosowania. Do wybrania najlepszej nazwy zachęcą też lubiani artyści – Kasia Nosowska i Eldo, a całej akcji patronuje Muzeum Warszawy - tłumaczył Rafał Mazurczak, członek zarządu Echo Investment.