Powstanie Warszawskie. 76. rocznica Rzezi Woli

Dokładnie 76 lat temu, pomiędzy 5 a 7 sierpnia 1944 roku, doszło do masowej eksterminacji mieszkańców warszawskiej Woli. Był to najbrutalniejszy moment w dziejach Powstania Warszawskiego oraz całego okresu drugiej wojny światowej. Niemcy wymordowali wówczas od 35 do 60 tysięcy mieszkańców dzielnicy.