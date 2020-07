Powstanie Warszawskie. Obchody 76. rocznicy i zmiany w ruchu drogowym

Warszawa. Utrudnienia. Piątek, 31 lipca

Warszawa. Utrudnienia. Sobota, 1 sierpnia

W sobotę do godz. 15.00 zakaz postoju oraz zatrzymywania się obejmie ulicę Chopina na wysokości pomnika gen. S. Roweckiego "Grota". Ponadto takiego samego zakazu stołeczni kierowcy mogą spodziewać się na ulicy Matejki – odcinek Al. Ujazdowskich do ulicy Wiejskiej.

"Od godz. 14.00 do godz. 21.00 (linia 912 w godz. 17.30-20.00) będą kursowały specjalne linie autobusowe: 912, 922, 944, 970 i 980, które z Cmentarza Wojskowego będą jeździły: 912 do Cmentarza Wolskiego, 922 do stacji metra Marymont, 944 do Dworca Centralnego, 970 do Dworca Wschodniego i 980 na ul. Chełmską" – podaje Urząd Miasta.