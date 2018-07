Powstanie Warszawskie. Porównaliśmy oblicza stolicy w 1944 roku z teraźniejszością

Od bohaterskiego zrywu Powstańców w tym roku mijają 74 lata. Toczące się przez ponad dwa miesiące działania zbrojne uwieczniono na niezliczonych zdjęciach i kronikach filmowych. Z perspektywy czasu materiały te wywołują piorunujące wrażenie.

1. Wysokościowiec Prudential został wybudowany 1933 roku. Zniszczony w Powstaniu nadal górował nad Warszawą. Odbudowano go w 1954 roku w socrealistycznym stylu. Dopiero w 2017 powrócono do jego pierwotnego wyglądu.

8. W 1939 roku Zamek Królewski w Warszawie był jednym z pierwszych celów niemieckiej artylerii. Spalony i ograbiony, ostatnie tchnienie wydał we wrześniu 1944, kiedy został wysadzony w powietrze. Odbudowano go dzięki darowiznom Polaków dopiero w 1974 roku, ale publiczność mogła go zwiedzić dopiero dekadę później.

11. Hala Mirowska do zniszczenia w 1944 roku była największym w stolicy obiektem handlowym. 1 sierpnia doszło do walk o wschodnią halę, gdzie Niemcy mieli swoje warsztaty samochodowe. Kilka dni później obie hale zostały spalone. To tu doszło do zamordowania okolicznych mieszkańców w ramach zemsty. W dniach 7 i 8 sierpnia hitlerowcy zastrzelili pod murem jednej z hal ponad 500 osób. Powstańcy jeszcze dwukrotnie próbowali odbić budynki, ale bezskutecznie.