Powstanie Warszawskie. Sanitariuszka "Rita", spódnica i pięć dziur po kulach

- W Muzeum Powstania Warszawskiego mamy dużo rekwizytów, z którymi łączy się jakaś konkretna osoba i konkretna historia. To jest bardzo ważne, aby opowiadać o Powstaniu nie w sposób anonimowy, tylko poprzez historie ludzi – mówi w rozmowie z WawaLove Karol Mazur, kierownik działu edukacyjnego Muzeum Powstania Warszawskiego.

Powstanie Warszawskie. Historia Haliny Wojtyś "Rity"

Spódnica była własnością sanitariuszki Haliny Wojtyś "Rity", urodzonej w Dęblinie, która jako nastolatka wraz z rodziną przeprowadziła się na warszawski Czerniaków. To właśnie tam dziewczyna walczyła w czasie Powstania.

Była to okolica, gdzie walki toczyły się głównie we wrześniu. Jak wyjaśnia Karol Mazur, na Czerniakowie utworzony został dosyć unikatowy pluton – był to odział Słowaków. Szefem brygady był Mirosław Iringh "Stanko". Poza Słowakami i Polakami w oddziale tym służyli także Gruzini, Ormianie, Ukraińcy, Węgier oraz Azer. Miejsce swoje tam znalazły również trzy młode Polki, koleżanki z dzielnicy, które pełniły funkcje sanitariuszek – Danuta Kozłowska "Ata", Danuta Pietraszek "Aga" oraz właścicielka podziurawionej kulami spódnicy – Halina Wojtyś "Rita". Dziewczyny w czasie wybuchu Powstania miały zaledwie 19 lat.