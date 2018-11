Pożar auta pod mostem Poniatowskiego. Zapłonęła komora silnika

Otrzymaliśmy informację o dwóch niebezpiecznych sytuacjach w Warszawie. Pod mostem Poniatowskiego paliło się auto, natomiast na trasie S8 doszło do kolizji.

W rozmowie z WP st. kpt. Tomasz Cisek z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie potwierdził, że pod mostem Poniatowskiego palił się samochód. - Zapłonęła komora silnika - dodał. Do zdarzenia doszło ok. godz. 16:47.

Na trasie S8, na wysokości ul. Księcia Janusza ok. godz. 16:23 doszło do kolizji opla i ciężarówki. Na miejsce wysłano karetkę pogotowia. Kierowca samochodu osobowego został przebadany, nic mu się nie stało. Natomiast ok. 20 minut później przy ul. Dywizjonu 303 zderzyły się passat i suzuki.