Pożar na Bródnie. Ogień zajął dziesiępiętrowy blok przy ulicy Rembielińskiej 19 w Warszawie. Spłonęła elewacja w całym pionie

Pożar na Bródnie. Ogień zajął dziesięciopiętrowy blok przy ulicy Rembielińskiej 19 w Warszawie koło godziny 4 rano. Według strażaków, pożar wybuchł w wyniku nieumyślnego podpalenia zgromadzonych przed budynkiem śmieci.

Pożar na Bródnie - dziesiępiętrowy blok stanął w ogniu

Według informacji podanych przez TVN24, dzisiaj, w środę 14 sierpnia na Bródnie doszło do pożaru jednego z bloków mieszkalnych. Piotr Antonowicz z Komendy Państwowej Straży Pożarnej oznajmił, że do zdarzenia doszło o godzinie 4 w budynku przy ulicy Rembielińskiej 19. Najprawdopodobniej do podpalenia lokalu doszło w wyniku rzucenia niedopałka na składowane przed budynkiem śmieci i pozostałości mebli. Ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się na elewację, która została zniszczona. Uszkodzeniu uległy również okna w mieszkaniach oraz na klatce schodowej.