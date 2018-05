Pożar samochodu w pobliżu Wisłostrady. W środku niedogaszony grill

Straż pożarna gasiła palący się samochód przez około pół godziny. Właściciel samochodu włożył do niego grilla, z którego wcześniej korzystał.



Ostrożniejszy w ocenie jest st. kpt. Michał Konopka z zespołu prasowego Komendy Miejskiej PSP w Warszawie. – Nie wiemy, dlaczego doszło do pożaru. Policja i prokuratura zostały poinformowane o zdarzeniu i to one zajmą się czynnościami dochodzeniowymi – powiedział polsatnews.pl.