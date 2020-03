Pożar w przedszkolu na ul. Wiertniczej. Zarządzono ewakuację

W piątek po południu doszło do pożaru w pralni przedszkola na ul. Wiertniczej. Ewakuowano dzieci i pracowników. Nikt nie ucierpiał. Obecnie działania strażaków są już zakończone.

Do straży pożarnej ok. godz. 14.11 wpłynęło zgłoszenie o pożarze w obiekcie na ul. Wiertniczej, w którym znajduje się przedszkole. Na miejsce wyjechało pięć zastępów straży. Po dojeździe okazało się, że na poziomie -1 obiektu, w pomieszczeniu pralni doszło do pożaru.