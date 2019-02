Praga-Południe. Słup-pułapka w parku. Zaskakujące tłumaczenie burmistrza

Na początku lutego na ul. Międzynarodowej, między Parkiem Skaryszewskim a Kamionkowskimi Błoniami pojawiła się betonowa przeszkoda. Kilkumetrowy słup leżał w poprzek chodnika, skutecznie uprzykrzając życie spacerowiczom. Lokalne stowarzyszenie poprosiło władze dzielnicy o wyjaśnienia.

Na wschodnim brzegu Wisły, pomiędzy Saską Kępą a Kamionkiem znajduje się piękny park. Popularny "Skaryszak" może jednak być niebezpieczny po zmroku i to nie ze względu na przestępczość, a... leżący na ziemi betonowy słup. Na jego obecność zwróciło uwagę Stowarzyszenie "Wiatrak", które udostępniło zdjęcie zawalidrogi na swoim profilu.

"Mogliby wreszcie coś z tym miejscem zrobić. Po spacerze w dzieckiem, muszę wózkiem objeżdżać wszystkie kałuże, żeby zmyć błoto. A teraz to w ogóle daruję sobie spacery w tą okolicę" - pisze pani Anna. "To niebezpieczna pułapka, zwłaszcza po zmroku" - zauważa pani Dorota i deklaruje zgłoszenie tego na Miejskie Centrum Kontaktu.

Z kolei pani Donata w przewróconym słupie widzi celowe działanie: "Podejrzewam tutaj działania nie tyle siły wyższej, co kogoś, kto chce nie dopuścić do rozjeżdżania trawnika przez samochody. Termin też nie przypadkowy, bo na pewno dzisiaj chętnych do parkowania przy parku więcej niż w każdy inny weekend. A dotychczasowe słupki w jakiś dziwny sposób nie dają rady walczyć z kierowcami" - twierdzi.