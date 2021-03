Pranie kołder i poduszek – poznaj nasze sposoby

Jeśli metka kołdry czy poduszki nie zaleca prania chemicznego, wcale nie musisz oddawać ich w ręce specjalistów. Równie dobrze poradzisz sobie z tym zadaniem samodzielnie, korzystając z praktycznych wskazówek, które dla Ciebie przygotowaliśmy – przekonaj się, jakie to proste!

Dlaczego regularne pranie kołder i poduszek jest tak ważne?

Nigdy wcześniej nie prałeś ani poduszek, ani kołdry? Oto kilka argumentów, które powinny przekonać Cię do tego, że najwyższa pora to zrobić.

Intensywne użytkowanie pościeli (szczególnie tej z naturalnego pierza) sprawia, że wsad przesuwa się. O ile na początku wystarczy porządnie strzepnąć poduszkę czy kołdrę, o tyle czasem okazuje się to niewystarczające. Wypranie i wysuszenie wsadu pomoże porozdzielać zbite w kule wypełnienie, a tym samym przywrócić mu pierwotną sypkość i miękkość.

Choć poszewka stanowi barierę pomiędzy Twoją skórą a pościelą, nie jest stuprocentowo szczelna. Po każdej nocy pozostawiasz na niej martwy naskórek i włosy, a podczas choroby również bakterie i wirusy, gdy zdarzy Ci się na nią kichnąć. Po upraniu samej poszewki pozbywasz się jedyne wierzchołka góry lodowej, cała reszta kumuluje się jednak w wypełnieniu.

Kołdra może się także stać siedliskiem kurzu i roztoczy, które namnażają się na niej i pozostawiają swoje odchody cechujące się silnie uczulającymi właściwościami.

Jak prać pościel, by nie straciła formy?

Sposób postępowania z kołdrami i poduszkami zależy do tego, czym są wypełnione. Poniżej prezentujemy wskazówki dotyczące tych, które można najczęściej spotkać w polskich domach. Zazwyczaj nie ma żadnych przeciwwskazań do prania ich w domowej pralce, jednak zanim się na to zdecydujesz, i tak sprawdź zalecenia producenta znajdujące się na metce.

Wypełnienie z pierza i puchu

Pościel z naturalnych materiałów może stanowić największe wyzwanie, jednak jeśli producent tego nie zakazuje, możesz wyprać ją w pralce. Ze względu na specyficzne właściwości tego materiału postaw na bardzo delikatny detergent (np. taki do prania niemowlęcych ubranek lub typowo do pierza) i odpowiedni program, jak najbardziej zbliżony do prania ręcznego. Zwróć uwagę na temperaturę (im niższa, tym lepiej) oraz na obroty – jeśli będą za wysokie, mocno obciążona pralka może skakać po pomieszczeniu.

Wypełnienie z poliestru

Kołdry i poduszki z silikonowym wsadem są hiperalergiczne i wybierają je najczęściej osoby borykające się z najróżniejszymi uczuleniami, przede wszystkim na kurz i roztocza. Jeśli jesteś alergikiem, powinieneś je prać w 60°C, aby zyskać pewność, że usuniesz wszystko mikroorganizmy mogące zaostrzać objawy Twojej choroby. Jeśli nie jest to dla Ciebie najważniejsze, a pościel nie jest widocznie zabrudzona, w zupełności wystarczy, gdy wybierzesz program o temperaturze równej 40°C. Wybierz delikatny płyn do prania lub kapsułki – rozpuszczają się łatwiej niż proszek, więc istnieje mniejsze ryzyko niedopłukania.

Wypełnienie z owczej wełny

Podobnie jak w przypadku każdej inne rzeczy wykonanej z tego naturalnego materiału, konieczne jest skorzystanie ze specjalnego programu w pralce o temperaturze nieprzekraczającej 20-30°C. Zaopatrz się także w detergent przeznaczony typowo do tego celu. Stosowanie zwykłego proszku czy płynu może zaszkodzić wełnianym włóknom na tyle, że kołdra lub poduszka stracą swoje unikalne właściwości i nie będą się już nadawały do użytku.

Bezpieczne i skuteczne suszenie kołder i poduszek

Zastosowanie suszarki bębnowej to jeden z najlepszych sposobów na wysuszenie pościeli pranej w domowych warunkach. Dlaczego? Ciepło o stałej temperaturze sprzyja delikatnemu i bezpiecznemu dla wsadu wyciąganiu wilgoci. W urządzeniach Electrolux proces ten usprawnia także funkcja Technologia 3DSense, która skanuje załadunek pod kątem wilgotności i pomaga dobrać takie parametry, które zapewnią równomierne suszenie. Dzięki systemowi GentleCare możliwa jest również praca w temperaturze niższej niż w przypadku porównywalnych modeli – a jednak równie skuteczna.

Jednostajne ruchy bębna wspomagają z kolei rozbijanie wypełnienia, które posklejało się w kule podczas prania – co jest szczególnie istotne w przypadku kołder i poduszek z pierza lub puchu. Dla zintensyfikowania tego efektu możesz też włożyć do bębna specjalną piłkę z kolcami. W suszarkach Electrolux znajdziesz też program do wełny, który bezpiecznie wysuszy kołdry i poduszki wykonane z owczej wełny.