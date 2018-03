Prawie 30% dzieci na Żoliborzu nie ma miejsca w szkole podstawowej. "Przeniosą uczniów do liceum"

W Szkole Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 z powodu likwidacji gimnazjów w podstawówkach zabrakło miejsc dla nowych uczniów. Władze Żoliborza bez konsultacji z rodzicami zdecydowały o przeniesieniu klas VI i VII do liceum przy ul. Felińskiego. Rodzice w poniedziałek zorganizowali protest.



Rodzice uczniów klas VI i VII na nowe rozwiązanie o przeniesieniu dzieci do liceum stanowczo się nie zgadzają i domagają się podjęcia z nimi rozmów. – Do tej pory wszystko, co wiemy o rozwiązaniach, to nieoficjalne informacje, które różnymi kanałami docierają do nas. Nikt z nami nie rozmawia rzeczowo i oficjalnie nie przedstawia sytuacji. Tego typu decyzje wymagają szerokich konsultacji społecznych, których tu zabrakło i na takie postępowanie nie ma zgody z naszej strony. - wyjaśnia WawaLove przedstawiciel rodziców pani Agnieszka.