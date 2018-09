Premierowy koncert poświęcony twórczości Wojciecha Kilara w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Macieja Sztora

Po raz pierwszy na warszawskim Torwarze Polska Orkiestra Radiowa, Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej i Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego pod dyrekcją Macieja Sztora wykonają Koncert Muzyki Filmowej poświęcony twórczości wybitnego polskiego kompozytora Wojciecha Kilara. Partie solowe zaśpiewają Anna Lasota i Jasin Rammal-Rykała, a narrację poprowadzi Magda Miśka-Jackowska. Koncert najbardziej znanych tematów filmowych skomponowanych przez Wojciecha Kilara wzbogaci projekcja na wielkim ekranie kinowym fragmentów filmów oraz najsłynniejszych filmowych kadrów.

Wojciech Kilar jako twórca ilustracji muzycznych do filmów przeszedł do historii nie tylko kinematografii polskiej, ale również i światowej. Skomponował ścieżki dźwiękowe do ponad stu filmów pełnometrażowych. Współpracował z największymi sławami kina: Andrzejem Wajdą, Krzysztofem Kieślowskim, Romanem Polańskim, Krzysztofem Zanussim, Jane Campion czy Francisem Fordem Coppolą. Za oprawę muzyczną do „Pianisty” otrzymał nagrodę BAFTA za najlepszą muzykę filmową (2003), Orła - nagrodę Polskiej Akademii Filmowej w kategorii Najlepsza muzyka i Cezara w kategorii Najlepsza muzyka filmowa (2003).