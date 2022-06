Prezent na ślub — sprawdzone pomysły na upominek ślubny dla pary młodej

Jeśli chcesz przyszykować taki wyjątkowy prezent dla nowożeńców, to możesz zrobić to na kilka sposobów. Dysponujesz dużym budżetem? Zorganizuj więc parze młodej jakąś ciekawą podróż! Możesz też wykupić po prostu voucher na wycieczkę w wybranym burze podróży. Jeśli szukasz prezentu do około 800 zł, to pomyśl o biletach na jakieś ciekawe wydarzenie - na przykład koncert, albo bon do SPA. Za to do około 400 zł możesz wykupić voucher na elegancką kolację do dobrej restauracji, czy też na degustację wina.