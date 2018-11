Prezydent elekt zapewnia: darmowe żłobki najpóźniej we wrześniu

Rafał Trzaskowski był gościem programu "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24. Został zapytany o darmowe żłobki, które jak podkreśla są pierwsze na jego liście. - Na pewno będą darmowe żłobki, to na 100 procent - zapewnił polityk.

Rafał Trzaskowski tłumaczył, że nie może powiedzieć, kiedy będą dokładnie darmowe żłobki, bo nie jest jeszcze prezydentem i "to wszyscy muszą zrozumieć". - Trzeba podjąć odpowiedzialność, porozumieć się z radą miasta i wtedy można powiedzieć "od stycznia, od lutego, od kwietnia". Ja nie jestem takim politykiem, który dzisiaj to powie, a potem będzie połykał język - odpowiedział.

Dodał, że to nie wygląda tak, jak u Patryka Jakiego, że się stawia dwie flagi i coś się podpisuje. - Trzeba porozumieć się z radą miasta na temat budżetu, wprowadzać do niego poprawki i wtedy można coś obiecywać. Na pewno będą darmowe żłobki, to na 100 procent - zapewnił elekt.