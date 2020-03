Prezydent wyróżnił najlepsze technika i licea w Warszawie

Rafał Trzaskowski nagrodził najlepsze stołeczne licea i technika. Dyplom i nagrodę w wysokości 10 tys. zł otrzymało szesnastu dyrektorów warszawskich placówek.

- Szkoła średnia w największym stopniu kształtuje młodego człowieka, przygotowuje go do startu w dorosłe życie. Kształcenie młodych warszawiaków oraz tworzenie sprzyjających warunków do rozwijania zainteresowań jest zadaniem ogromnie odpowiedzialnym i wartym docenienia – powiedział prezydent Rafał Trzaskowski.