Primark w Warszawie otwarty. Jestem po zakupach. Uwagę przykuły nie tylko ceny [WIDEO I ZDJĘCIA]

Primark Warszawa otwarty. Ogonek z odstępami przed otwarciem

Chcąc być jedną z pierwszych osób, które na własne oczy sprawdzą, co oferuje Primark w Polsce, do Galerii Młociny wybrałam się na pół godziny przed wielkim otwarciem. Zaskoczeniem nie było dla mnie, że przed wejściem stało już kilkadziesiąt osób, a kolejka ciągnęła się w głąb galerii.

Zaskoczeniem było to, że w dobie pandemii obsłudze sklepu udaje się zachować dystans społeczny, a wszyscy klienci mają założone maseczki. Kupujący ustawieni byli na liniach w odległości ok. 2 metrów i grzecznie czekali na swoją kolej. Obyło się bez dantejskich scen, które pamiętamy z otwarcia sklepu Xiaomi w Galerii Mokotów .

Otwarcie Primark Warszawa. Tłum zlał się w całość

Najtłoczniej było oczywiście w dziale z damską odzieżą. Między półkami przewijały się dziesiątki pań, a popatrzeć było na co. Zwykłe T-shirty można było dostać już za 7 zł. Zdarzały się oczywiście też te nieco droższe, ale cena żadnego z nich nie przekroczyła 60 zł (przynajmniej ja droższego nie znalazłam). Jak na polski rynek, to miła odmiana.

Znacznie luźniej było w części z odzieżą męską i dziecięcą. Tam nie trzeba było "rozpychać się łokciami", żeby przejść do kolejnego wieszaka. Tu również ceny były przystępne. T-shirty męskie w cenie od 12 zł, spodnie za ok. 50 zł.

Jako miłośniczka skarpetek nie mogłam odmówić sobie wizyty w dziale z bielizną. Za komplet 5 par sportowych stopek (oczywiście MADE IN CHINA) zapłaciłam 17 zł. Raczej nie jest to najniższa cena, ale zachęciła mnie ich jakość.

Primark Warszawa otwarty. Dystans również w kolejce

O panującej pandemii koronawirusa przypomniałam sobie przy kasie. Tu znów sklep zadbał o bezpieczeństwo klientów. Do kasy można dotrzeć jednym z dwóch wężyków, poszczególne stanowiska kasjerów oddzielone są osłoną z pleksi. Plastikowa bariera jest wzniesiona między klientem a sprzedawcą, a także między kupującymi stojącymi przy kasach. Wyjście możliwe jest szeroką ścieżką między wężykami.

Sklep oznaczył, którędy można wejść do kolejki, a gdzie jest wyjście. Żeby ułatwić znalezienie drogi do kasy zdezorientowanym klientom, na środku stał "kierownik ruchu", czyli pracownik, który kierował kupujących do odpowiednich wężyków.