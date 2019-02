Próba porwania przy szkole na Ursynowie. Zajechał drogę 11-latkowi

W środę 30-letni mężczyzna usiłował porwać ucznia 5 klasy Szkoły Podstawowej nr 96 przy Sarabandy. Sprawca najpierw jechał za chłopcem, a następnie próbował zagrodzić mu drogę i zmusić, by wsiadł do auta. Mężczyzny poszukuje policja.

11-latek szedł w środę o godz. 11 wzdłuż ulicy Sarabandy do swojej szkoły. Gdy oddalił się od domu o ok. 100 metrów zauważył, że jedzie za nim samochód. Zachowanie kierowcy szarej toyoty zaniepokoiło go, gdyż nieważne, czy przyspieszał kroku, czy zwalniał, auto podążało za nim. Chłopiec oglądał się kilka razy i widział, że za kierownicą siedział około trzydziestoletni mężczyzna, z krótkimi włosami, w okularach przeciwsłonecznych.