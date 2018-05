Problem z nielegalnymi hostelami w Warszawie. "Ich właściciele nie mają zgód straży pożarnej ani sanepidu"

- Docierają do mnie skargi, że w Warszawie działają nielegalne hostele, w których są wszy, pluskwy, nie ma ciepłej wody, a ludzie śpią w piwnicach - pisze w interpelacji złożonej do miasta radny Warszawy Lech Jaworski.



Radnego zbulwersowały wpisy na Facebooku dotyczące tragicznych warunków, które panują w warszawskich hostelach. - Działa tu prawo popytu i podaży, ale w europejskim mieście taki biznes musi być prowadzony na odpowiednim poziomie. Docierają do mnie skargi, że w Warszawie działają nielegalne hostele, w których są wszy, pluskwy, nie ma ciepłej wody, a ludzie śpią w piwnicach . Nie służy to wizerunkowi miasta. Baza hotelowa powinna być wizytówką stolicy - tłumaczy radny Jaworski.

Radny Lech Jaworski tłumaczy, że na portalach internetowych można znaleźć informacje na temat co najmniej 2500 hosteli. Natomiast w ewidencji miasta widnieje tylko 500 obiektów. - Wystarczy odjąć jedną liczbę od drugiej, aby zobaczyć, jak duża jest skala tego procederu - mówi Jaworski. Dodaje, że miasto powinno bardziej kontrolować te usługi. - Fantazja przedsiębiorców nie zna granic, jak np. zastawienie mieszkań po sufit kapsułami do spania - czytamy w jego interpelacji. Dodaje, że dzikich hosteli nie kontrolowały straż pożarna, sanepid ani nadzór budowlany.

W rozmowie z Metrowarszawa.pl Joanna Tymińska, wicedyrektorka biura rozwoju gospodarczego w ratuszu, tłumaczy, że miasto nie kontroluje wszystkich obiektów hotelarskich, a wyłącznie te, które znajdują się w ewidencji gminy prowadzonej przez ratusz. Dodaje, że jeśli dowiadują się o jakimś hostelu i okazuje się, że nie ma go w naszej ewidencji, informujemy o nim inspekcję handlową. - Co nie oznacza, że ratusz hosteli wpisanych do ewidencji nie kontroluje. Jeśli widzimy, że nie ma jakiejś zgody, to zawiadamiamy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, straż pożarną czy sanepid - tłumaczy wicedyrektorka.