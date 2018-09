Prof. Jacek Wilczur nie żyje. Egzekutor Armii Krajowej miał 93 lata

Zmarł Jacek Wilczur, żołnierz i egzekutor Armii Krajowej, badacz podziemnego kompleksu Riese w Górach Sowich, dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Miał 93 lata.

W Warszawie we wtorek zmarł prof. Jacek Wilczur, zasłużony historyk, politolog, prawnik, członek Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Był żołnierzem i egzekutorem Armii Krajowej w Górach Świętokrzyskich. Wykonywał wyroki śmierci na nazistach, agentach oraz zwykłych przestępcach. Po wojnie prowadził badania podziemnego kompleksu Riese w Górach Sowich. Brał tez udział w poszukiwaniach Bursztynowej Komnaty zrabowanej przez Niemców.

Do grupy egzekucyjnej Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej wstąpił w wieku 16 lat. Losy skazanych przez podziemne sądy były w jego rękach. Jak podaje "Rzeczpospolita", wykonania wyroku śmierci odmówił tylko raz. Przyznał się do tego dopiero w 2015 roku, w filmie dokumentalnym na jego temat, zrealizowanym przez TVN24.

- To była agentka, ale nie umiałem zastrzelić kobiety. Wiedziałem, że jest winna, że to jest wyrok sądu. Powiedziałem dowódcy, żeby to zrobił ktoś inny - wyznał podczas rozmowy z reporterem. Wiedział, że czasem skazanymi okazywały się niewinne osoby. Sam wykonał kiedyś wyrok, nie będąc pewnym jego słuszności.