Prognoza pogody na czwartek, 14 maja. W Warszawie przelotny deszcz

W Warszawie w czwartek spadnie przelotny deszcz. Będzie ciepło, temperatura wyniesie 14 st. C. W kraju termometry pokażą od 11 st. C do 14 st. C.

Pogoda w Warszawie. Czwartek, 14 maja

W Warszawie w czwartek będzie zachmurzenie umiarkowane. Wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry pokażą 14 st. C. W nocy z czwartku na piątek będzie zachmurzenie małe. Temperatura spadnie do 1 st. C.

Pogoda w Polsce. Czwartek, 14 maja

W czwartek w Polsce będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południowym wschodzie całkowite. Na południu i północy wystąpią opady deszczu. W Sudetach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Na południowym wschodzie, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia wystąpią opady o natężeniu umiarkowanym. Tam prognozowana suma opadów wyniesie około 10 mm. Temperatura maksymalna od 11°C do 14°C, jedynie chłodniej na wybrzeżu od 10°C do 12°C, w kotlinach górskich od 7°C do 9°C. Wiatr słaby, tylko na północy umiarkowany, na wybrzeżu gdzieniegdzie porywisty, z kierunków północnych. Największe porywy wiatru w Tatrach do 70 km/h.

Pogoda w Polsce. Noc z czwartku, 14 maja na piątek, 15 maja

W nocy z czwartku na piątek będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na krańcach południowo-wschodnich duże. Tam wystąpią opady deszczu, a w Karpatach deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie na krańcach południowo wschodnich suma prognozowanego opadu wyniesie około 10 mm. W południowo-zachodniej i centralnej części kraju lokalnie pojawi się mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od -1°C do 2°C i tu miejscami przygruntowe przymrozki od -4°C do -2°C. Cieplej będzie na wybrzeżu i południowym wschodzie kraju - od 3°C do 5°C. Wiatr słaby, zmienny, na wybrzeżu i w górach umiarkowany, zachodni, tylko w Karpatach północno-wschodni. Największe porywy wiatru w Tatrach do 70 km/h oraz w Sudetach do 55 km/h.