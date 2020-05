Prognoza pogody na piątek, 15 maja. W Warszawie bez deszczu, ale z zachmurzeniami

W Warszawie w piątek przez większość część dnia będzie zachmurzenie całkowite. Maksymalna temperatura wyniesie 16 st. C. W kraju termometry pokażą od 7 st. C do 15 st. C.

