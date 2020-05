Program "SOWA" popularny wśród warszawiaków. ZDM deklaruje modernizację oświetlenia ulic

Będzie aukcja elektroniczna

Przetarg składa się z czterech części. Do ZDM wpłynęło łącznie 23 oferty – na każdą z nich po kilka. Wszystkie oferty, choć są zbliżone do planowanego budżetu, to jednak nieco go przekraczają. Stąd narodził się pomysł przeprowadzenia aukcji elektronicznej.