Program Trzaskowskiego dla seniorów. "Będą mogli skorzystać z porady lekarza, fryzjera, czy pedicurzysty"

- Najważniejszym punktem programu jest budowanie dzielnicowych centrów seniora, gdzie seniorzy mogą spędzić czas, spotkać się z przyjaciółmi, skorzystać z porady lekarza, fryzjera czy pedicurzysty albo zjeść obiad - tłumaczył podczas konferencji Rafał Trzaskowski.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej przedstawił propozycje dla seniorów mniej aktywnych przed Centrum Aktywności Pokoleniowej „Nowolipie”. - Najważniejszym punktem programu jest budowanie właśnie takich ośrodków jak za mną czyli dzielnicowych centrów seniora. Takie centra chcielibyśmy budować we wszystkich dzielnicach Warszawy - zapewniał poseł.

Centra Geriatrii

-To jest niesłychanie istotne, żeby w Warszawie takie centrum powstało, a z tym wiąże się bilans siedemdziesięciolatka i osiemdziesięciolatka. Chcielibyśmy, żeby mogli na koszt miasta zbadać swoje zdrowie - obiecał Trzaskowski.

Pilotażowy program budowania wind

Polityk tłumaczy, że jest wiele takich budynków, które mają trzy, cztery piętra, ale nie mają wind. - To jest jedna z takich rzeczy, która pojawia się prawie na każdym spotkaniu z seniorami. Takie windy ułatwiłyby też matkom z dziećmi - zaznacza kandydat.

„Złota rączka"

Kolejna propozycja to „złota rączka” dla seniorów na koszt miasta. - Czasami dzieje się tak, że wypada szyba, czasami dzieje się tak, że trzeba zmienić żarówki, wbić gwoździe albo zmienić armaturę. Proste naprawy nie są proste dla seniorów - stwierdził Trzaskowski.

Podczas konferencji był obecny poseł Michał Szczerba. Tłumaczył, że w Polsce mieszka 9 mln seniorów, a pół miliona z nich to właśnie warszawiacy. - Dla każdego polityka próbą dobrych intencji jest zawsze głosowanie, kiedy zgłasza się poprawki budżetowe. My z Rafałem Trzaskowskim od dwóch lat zgłaszamy poprawki do budżetu państwa dla osób starszych - mówił Szczerba. Zaznaczył, że nigdy nie mogli liczyć na Patryka Jakiego.