Propozycje dla Wesołej. Trzaskowski: Konieczny remont Traktu Brzeskiego

Kandydat Koalicji Obywatelskiej w ramach akcji "18 dzielnic 1 Warszawa" zapowiedział trzy główne obietnice dla Wesołej. Zadeklarował m.in. budowę obwodnicy.

Obwodnica Warszawy

- Chodzi o to, żeby ona przebiegała w taki sposób, żeby to było najmniej dokuczliwe dla mieszkańców. Rozmawialiśmy też dzisiaj na spotkaniu o drogach dojazdowych do samej obwodnicy. Ja w Wesołej byłem już kilka razy, bardzo szczegółowo o tym rozmawialiśmy - mówił Trzaskowski. Dodał, że jako poseł również w tej sprawie wystosowywał interpelacje poselskie.