"Proszę nie biegać za mną z kamerą". Dziennikarz pytał o awarię "Czajki"

Awaria w oczyszczalni ścieków "Czajka". Tym razem chodzi o spalarnię osadów. Nie działa od dziewięciu miesięcy. Wszystko jest wywożone poza granice stolicy. - Nic się złego nie dzieje - komentuje Rafał Trzaskowski.

Do sprawy odniósł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Była informacja w momencie, kiedy to się stało. Ten sam komponent psuł się w Krakowie, Łodzi. Wszystkie te funkcje są wykonywane przez niezależne firmy. Nic się złego nie dzieje - mówił w TVP Info.

Dziennikarz rozmawiał z Trzaskowskim, kiedy ten był na Kongresie Kobiet. Pytał go też, czy to prawda, że od marca 2018 roku były podpisane umowy na wywóz takich nieczystości, co może oznaczać, że do awarii doszło wcześniej.