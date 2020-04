Protest Greenpeace przed KPRM. "Powrót do normalności = kryzys!"

Zdaniem aktywistów powrót do normalności jest równoznaczny z kryzysem. Aktywiści po godzinie 9 rozwiesili przed KPRM baner z napisem "Powrót do normalności = kryzys!". Przed budynkiem stali także działacze trzymający mniejsze banery. Protestujący przestrzegali obowiązujących obostrzeń - zachowywali odstępy, a na twarzach mieli maseczki.

- Wciąż trwa kryzys spowodowany przez koronawirusa, ale dużo mówi się też już o tym, w jaki sposób będziemy z niego wychodzić. Premier Mateusz Morawiecki powtarza, że celem jest powrót do normalności, a przecież trwająca pandemia pokazała nam bardzo jasno: obecny system społeczno-gospodarczy jest kompletnie nieprzygotowany na sytuacje kryzysowe. Nie możemy wrócić na stare tory, bo powrót do normalności to powrót do świata, który zmierzał wprost ku katastrofie. Musimy wyjść z kryzysu, budując bezpieczniejszą i bardziej sprawiedliwą Polskę – przekonuje Greenpeace na Facebooku.