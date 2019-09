Protest niepełnosprawnych przed kancelarią Morawieckiego. "To hańba dla rządu PiS"

"Hańba", "oszuści", "500 zł bez kryterium" - takie okrzyki wznosili dorośli niepełnosprawni i ich rodzice przed kancelarią premiera Mateusza Morawieckiego. W środę odbył się tutaj protest. Niepełnosprawni domagali się zniesienia kryterium dochodowego

- Jesteśmy tutaj, bo rząd polski znalazł pieniądze dla wszystkich dzieci, ale dla niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji zaoferował 500 zł z kryterium dochodowym - powiedziała w czasie protestu Iwona Hartwich, mama niepełnosprawnego Jakuba. Kobieta jest także kandydatką Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z Torunia.

- Gdzie są pieniądze z Funduszu Solidarnościowego? Śmiecie twierdzić, że nie macie 500 zł do renty socjalnej dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji? To wstyd i hańba dla tego rządu - dodała Hartwich. Kolejna z występujących osób przypomniała, że rząd jest zobowiązany do opieki nad osobami niepełnosprawnymi.