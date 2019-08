Protest przed Nuncjaturą Apostolską w Warszawie. Żądają dymisji abpa Marka Jędraszewskiego

Ponad sto osób przyszło w środę wieczorem przed budynek nuncjatury w Warszawie. Domagają się odwołania arcybiskupa Marka Jędraszewskiego za nazwanie osób LGBT "tęczową zarazą".

Protest rozpoczął się o godz. 18.00 przed siedzibą Nuncjatury Apostolskiej w Polsce przy al. Szucha 12 w Warszawie. Zebrał się tam tłum warszawiaków. Przynieśli kartki z napisami: "Jestem LGBT, nie jestem zarazą", "Miłość bliźniego, a co to takiego?", "Dymisja! Subito!", "Jędraszewski do dymisji" - informuje warszawa.wyborcza.pl.

- To, co powiedział arcybiskup Jędraszewski bezpośrednio obraziło mnie - powiedział portalowi Grzegorz Rokicki, przedstawiciel społeczności LGBT z Warszawy, trzymając portret arcybiskupa z napisem "Dymisja! Subito!".

"Konieczna zdecydowana reakcja"

Arcybiskupa mianuje Stolica Apostolska i on też może go odwołać. Jak twierdzi ks. prof. Janusz Gręźlikowski, specjalista od prawa kanonicznego z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kontrowersyjne słowa nie są wystarczającym powodem do zdymisjonowania hierarchy. Przesłanki do dymisji to: wystąpienie ze stanu duchowego, apostazja, próba podjęcia małżeństwa.