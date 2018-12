Protest przed warszawskim sądem. Pracownicy żądają podwyżki

Sfrustrowani pracownicy Sądu Okręgowego w Warszawie wyszli przed gmach protestować w sprawie podniesienia płac. Pikieta jest częścią ogólnopolskiego protestu, który rozpoczął się w poniedziałek. W związku z oddolnie zorganizowaną akcją rozprawy w wielu sądach na terenie kraju zostały odwołane.

W środę o 12:00 przed wejściem do budynku Sądu Okręgowego przy al. Solidarności zgromadzili się pracownicy administracyjni, protestujący przeciwko niskim zarobkom . Warszawa to kolejne miasto w Polsce, gdzie zwolnienia lekarskie wzięła znaczna część zatrudnionych w sądach. Efektem protestu są odwołane rozprawy.

Akcja protestacyjna pracowników sądowych ma potrwać do 21 grudnia. Głównym postulatem jest podwyżka wynagrodzenia. Protestujący urzędnicy, protokolanci, sekretarze i asystenci twierdzą, że ich zarobki w odniesieniu do zakresu obowiązków i sporej odpowiedzialności są dramatycznie niskie. Większość z nich dostaje co miesiąc około 2 tys. złotych.