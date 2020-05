Protest przedsiębiorców w Warszawie. Paweł Tanajno zatrzymany, przepychanki z policją

Demonstranci przeszli wcześniej z centrum pod siedzibę Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej. Do pochodu przyłączyli się też politycy Grzegorz Braun oraz Janusz Korwin-Mikke . Protestujący wznosili przy tym okrzyki "Wolna Europa".

Tam zostali otoczeni przez policje i doszło do przepychanek. Demonstranci byli legitymowani i zatrzymywani. Według relacji demonstrantów, funkcjonariusze policji używali wobec nich siły. Policja z kolei twierdzi, że protestujący rzucali w funkcjonariuszy petardami i butelkami. Niektórzy z nich zostali ranni i musieli skorzystać z pomocy medycznej.

Zatrzymanych zostało wielu demonstrantów, w tym także, po raz kolejny podczas protestu przedsiębiorców, Paweł Tanajno. Demonstranci nie chcieli wypuścić radiowozu, w którym się on znajdował, a on sam prowadził wówczas transmisję w mediach społecznościowych. Zgromadzony wokół radiowozu tłum skandował "wypuścić Pawła". Doszło też do kolejnych przepychanek z policją, a część uczestników demonstracji usiadła na ulicy, uniemożliwiając odjazd radiowozu.