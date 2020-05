Protest rolników. Pod Ministerstwem Rolnictwa zapłonęła znicz

Warszawa. 12 maja w południe pod Ministerstwem Rolnictwa odbył się Protest Rolników. Wszystko po to, by" podziękować ministrowi za pogrzebanie polskiego rolnictwa i zaprzedanie go korporacjom", czytamy na profilu organizacji AgroUnia.

Protest rolników. 12 maja AgroUnia zapaliła znicz pod gmachem Ministerstwa Rolnictwa (screen z relacji Facebook)