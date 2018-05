Protest rolników w Warszawie. Utrudnienia w ruchu

Ponad tysiąc rolników protestowało dziś w stolicy. To manifestacja przeciwko polityce resortu rolnictwa. Protestujący domagali się realizacji kilkudziesięciu postulatów, a także odwołania ministra Krzysztofa Jurgiela.

Protestującym przewodziło hasło: "Rolnictwo to nie zabawa. Nasze problemy to nie fikcja". Uważają, że minister nie panuje nad tym, co dzieje się w resorcie i w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zarzucają mu brak skutecznej walki z ASF, przeciągające się wypłaty odszkodowań i słabą kontrola produktów przywożonych do Polski i sprzedawanych potem w sklepach.