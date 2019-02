Protest rolników w Warszawie: we wtorek, 26 lutego przewidziane utrudnienia. Sprawdź, gdzie będą protestować rolnicy

Protest rolników w Warszawie: w związku z protestem rolników, we wtorek 26 lutego 2019, pojawią się duże utrudnienia. Sprawdź, gdzie i w jakich godzinach będą protestować rolnicy.

Protest rolników w Warszawie

Protest rolników w Warszawie odbędzie się we wtorek, 26 lutego 2019. W związku z zaistniałą sytuacją, w stolicy będą duże utrudnienia. Rolnicy mają protestować od godziny 11 do godziny 16, w okolicach Placu Trzech Krzyży. Przypominamy, że to nie pierwszy protest rolników. Tym razem jednak zajmą centrum miasta i według informacji podanych przez Magdalenę Łań z Urzędu Miasta w Warszawie, będą protestować przeciwko autopoprawce, zgłoszonej przez posłów do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.